Brezilya basınından bomba transfer iddiası! Fenerbahçe'den Wesley Teixeira'ya çılgın teklif
Transfer döneminin başlamasıyla birlikte anlaştığı isimleri tek tek açıklayan Fenerbahçe, transferde yine gaza bastı. Sarı-lacivertliler için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atılırken, Corinthians forması giyen Wesley Teixeira'ya çılgın bir teklif yapıldığı yazıldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
UOL Esporte'nin haberine göre; Sarı-Lacivertli kulüp, Wesley'i kadrosuna katmak için Brezilya ekibine 18 milyon Euro bonservis bedeli önerdi.
Takvim'de yer alan haberde ancak Corinthians bu teklifi kabul etmedi. Haberde, Brezilya temsilcisinin 19 yaşındaki futbolcusu için 30 milyon Euro talep ettiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin önümüzdeki günlerde yeni teklifte bulunmasının beklendiği ifade edildi.
Bu sezon Corinthians formasını 38 kez giyen Wesley, 5 kez fileleri havalandırırken, 3 de asist yaptı.
Sambacının, takımıyla 2027 yılının sonuna kadar süren bir sözleşmesi bulunuyor.