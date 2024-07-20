Brezilya basınından bomba transfer iddiası! Fenerbahçe'den Wesley Teixeira'ya çılgın teklif

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte anlaştığı isimleri tek tek açıklayan Fenerbahçe, transferde yine gaza bastı. Sarı-lacivertliler için Brezilya basınından flaş bir iddia ortaya atılırken, Corinthians forması giyen Wesley Teixeira'ya çılgın bir teklif yapıldığı yazıldı. İşte tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.07.2024- 06:40