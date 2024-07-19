NTV Spor'da yer alan haberde Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri güncellenen A Milli Takım'ın diğer futbolcuları şöyle:1- Arda Güler - 45 milyon euro (+15 milyon euro)2- Barış Alper Yılmaz - 20 milyon euro (+3 milyon euro)3- Mert Müldür - 6 milyon euro (+1.8 milyon euro)