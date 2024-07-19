FENERBAHÇE HABERİ - Jose Mourinho'dan Lugano maçı öncesi flaş karar! Ayağının tozuyla...

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe deplasmanda Lugano ile kozlarını paylaşacak. Mücadele 23 Temmuz Salı saat 21.30'da İsviçre'nin Thun şehrinde bulunan Stochorn Arena Stadyumu'nda oynanacak. Öte yandan teknik direktör Jose Mourinho, zorlu karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i netleştirmeye başladı. Deneyimli çalıştırıcının, müsabaka öncesi yeni transfer Saint-Maximin ile ilgili flaş bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 19.07.2024- 11:28