FENERBAHÇE HABERİ - Oğuz Aydın transferinin detayları ortaya çıktı! Galatasaray'a atılan çalımda...
Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yaptığı transferlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak ezeli rakibi Galatasaray'ın da istediği Oğuz Aydın'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe'nin yoğun şekilde yürüttüğü Oğuz Aydın transferinin perde arkası ortaya çıktı. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 18.07.2024- 10:42