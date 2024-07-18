Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kanat oyuncusu Oğuz Aydın'ın transferi için kendisi ve kulübü Corendon Alanyaspor ile anlaşmaya vardı. 23 yaşındaki millî futbolcu, kendisini 4 yıllığına Sarı Lacivert renklere bağlayan sözleşmeye imza attı. Oğuz Aydın'a 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçe'miz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.