TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Galatasaray'a bir çalım daha! Cimbom'un eski yıldızı geliyor
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kazandı. Son günlerde gaza basan Kanarya, transfer bombalarını tek tek patlatmıştı. Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint-Maximin ile anlaşan sarı lacivertliler, transferde gündem yaratacak bir hamlede daha bulunmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın eski yıldızını kadrosuna katmak için devreye girdiği belirtildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 17.07.2024- 09:23