Fenerbahçe, Cenk Tosun ile ilgili yaptığı açıklamada ise tecrübeli golcüyle 2 yıllık kontrat imzalandığını duyurdu.

Allan Saint-Maximin ile ilgili yapılan açıklamada ise "Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir" ifadelerine yer verildi.