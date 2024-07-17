Fenerbahçe'den yılın transfer sürprizi! Tadic'in kankası geliyor

Yeni sezona iddialı bir kadroyla giriş yapmak isteyen Fenerbahçe, transferde adeta şaha kalktı. Kanarya son iki günde Cenk Tosun, Oğuz Aydın ve Saint Maximin'i renklerine bağladı. Birçok bölgeye daha takviye yapacak olan sarı lacivertlilerin yeni hedefinin ise çok sürpriz bir isim olduğu öğrenildi. Yönetimin, Dusan Tadic'in kankasını transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.07.2024- 11:30