Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için Al-Ahli ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Öte yandan sarı lacivertliler, yıldız ismin sözleşme detaylarını da açıkladı. İşte o rakam... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in kiralık transferi için Al-Ahli ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan resmi duyuruda, "Kulübümüz, Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin'in 1 yıllığına kiralık transferi için kendisi ve kulübü Al-Ahli ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu, 2024-25 sezonunda Fenerbahçemizin formasını giyecek. Allan Saint-Maximin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, Fenerbahçemiz ile nice şampiyonluklar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Fenerbahçe, Al-Ahli'ye kiralama bedeli olarak 8 milyon Euro ödeyecek. Oyuncunun maaşını ise Al-Ahli karşılayacak.