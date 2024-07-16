TRANSFER HABERİ | Tarihi takasta geri sayım! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık o süper yıldız

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe ve A Milli Takım'da gösterdiği performansla Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun talipleri her geçen gün artıyor. Son olarak İngiliz ekibi o tarihi takası duyurdu. İngiliz ekibi, Fenerbahçe'ye Ferdi'ye karşılık o yıldız futbolcusunu önerdi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 16.07.2024- 06:40