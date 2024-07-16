Jose Mourinho yönetiminde çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen sarı-lacivertliler, 27 yaşındaki futbolcu Allan Saint - Maximin'i resmen açıkladı.

Kanarya, Fransız oyuncuyu KAP'a bildirdi.

SARI-LACİVERTLİLERDEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Transfer Bilgilendirme

Kulübümüzün, kendisi ve kulübü Al-Ahli ile kiralık transferi konusunda prensip anlaşmasına vardığı Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin, sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.