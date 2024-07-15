Fenerbahçe'de bir ayrılık gerçekleşti ve Tiago Çukur, Hollanda'ya transfer oldu.

Hollanda 2. Lig ekiplerinden Roda, Fenerbahçe'den 21 yaşındaki Tiago Çukur'u transfer ettiğini açıkladı. Roda, genç futbolcu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe, Roda'nın transfer açıklamasının ardından Tiago Çukur'un geri satın alma opsiyonuyla transfer olduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin açıklaması şu şekilde: Geçtiğimiz sezon Ümraniyespor'da forma giyen oyuncumuz Tiago Çukur, geri alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere Hollanda ikinci ligi takımlarından Roda'ya transfer olmuştur. Futbolcumuza Roda'da sakatlıktan uzak başarılı bir kariyer diliyoruz.

21 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'den geçen sezon önce Beveren'e ardından sezonun ikinci yarısında Ümraniyespor'a kiralık olarak gitmişti.