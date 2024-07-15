FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ | Sabrın sonu Youssef En-Nesyri! Kanarya'ya müjdeli haber

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonuna Jose Mourinho yönetiminde şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor. Transferde ince eleyip sok dokuyan sarı-lacivertliler forvet transferinde Faslı golcü Youssef En Nesyri için yoğun çaba sarfediyor. Son olarak sarı-lacivertlilere Faslı oyuncunun transferinde müjdeli haber geldi. İşte Youssef En Nesyri transferininin son detayları...

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 15.07.2024- 06:40