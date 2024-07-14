Fenerbahçe'de flaş Szymanski gelişmesi! İstanbul'a dönünce...

Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi kamp çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı lacivertliler bir yandan yeni sezona hazırlanırken bir yandan da transfer planlamalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda Avrupa'dan birçok talibi bulunan Sebastian Szymanski hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 14.07.2024- 14:29 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024- 14:30