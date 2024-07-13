Strasbourg Fenerbahçe maçı CANLI İZLE (Strasbourg-Fenerbahçe canlı anlatım)

Önümüzdeki sezon için Avusturya'da çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Strasbourg ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin tüm detayları ve CANLI ANLATIMI haberimizde... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 13.07.2024- 19:26 Güncelleme Tarihi: 13.07.2024- 19:26