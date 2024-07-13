2024-2025 sezonu için Avusturya'da kampa giren Fenerbahçe, burada Strasbourg'la hazırlık maçında kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
STRASBOURG - F.BAHÇE İLK 11'LER
Strasbourg: Dreyer, Senaya, Doukoure, Sylla, Sobol, Ferro, Diarra, Mwanga, Sebas, Ouotro, Emegha.
F.Bahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, Bartuğ, Fred, Kent, Szymanski, Tadic, Dzeko.
STRASBOURG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Strasbourg - Fenerbahçe maçı 13 Temmuz Cumartesi saat 19:30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'ta canlı yayınlanıyor.