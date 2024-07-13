F.Bahçe'den ses getirecek transfer harekatı!
Strasbourg - F.Bahçe maçı ne zaman?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
OMUZ-TRAPEZ HAREKETLERİ👊
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