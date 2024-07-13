Yeni sezona Mourinho önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe, Avusturya kampında Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına Jose Mourinho önderliğinde başlayan Fenerbahçe, Fransa temsilcisi Strasbourg ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Strasbourg - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

STRASBOURG - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Strasbourg - Fenerbahçe maçı 13 Temmuz Cumartesi saat 19:30'da S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.