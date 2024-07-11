Son dakika spor haberi: Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.İşte detaylar... (FB spor haberi)

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından pas çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamladı. Ülkesi Sırbistan ile EURO 2024'te mücadele eden Dusan Tadic de takımla birlikte çalıştı.