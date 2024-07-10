Trendyol Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de çalışmaları sürüyor. Sarı-lacivertliler, hazırlık maçında Hajduk Split ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısında saha bir anda karışırken, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, oyuncuları ayırdı. İşte detaylar...

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya kampında sürdüren Fenerbahçe, Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geldi.

Maçın 29. dakikasında ise yaşananlar gündeme oturdu. Fenerbahçe'de Alexander Djiku ve Hajduk Split'te Livaja, girdikleri iki mücadelenin ardından tartıştılar. İki oyuncu da birbirlerinin boğazına yapıştı ve bir anda yükseldi.

MOURINHO OYUNCULARI AYIRDI

Yaşanan tartışmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve yardımcıları, olaya müdahale etmek için sahaya girdiler ve oyuncuları sakinleştirdiler.

Tartışmanın ardından hakem iki oyuncuya da sarı kart gösterdi.