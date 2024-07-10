Fenerbahçe sezonun 3. hazırlık maçında Hırvat rakibi Hadjuk Split ile karşı karşıya geliyor. Yeni sezon çalışmalarını Mourinho yönetiminde sürdüren sarı-lacivertliler, Merkur Arena'da galibiyet için koşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya geliyor. Merkur Arena'da oynanacak maç ile ilgil tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FENERBAHÇE HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı 10 Temmuz Çarşamba saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

Yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde Romanya'nın Petrolul Ploiesti takımı ile yapan Fenerbahçe, mücadeleyi Edin Dzeko ve Miha Zajc'ın golleri ile 2-1 kazandı.

İkinci hazırlık karşılaşmasına ise Avusturya kampında çıkan sarı-lacivertliler, Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalırken; golü, penaltıdan Edin Dzeko kaydetti. Kanarya, Avusturya kampını Cumartesi günü saat 19.30'da Fransız ekibi Strasbourg ile oynayacağı hazırlık maçıyla tamamlayacak.