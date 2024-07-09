Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki genç futbolcusu Mustafa Emir Akyıldız, kiralık olarak Belediye Kütahyaspor ile sözleşme imzaladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe'nin 18 yaşındaki profesyonel futbolcusu Mustafa Emir Akyıldız, kiralık olarak Belediye Kütahyaspor ile sözleşme imzaladı. Mustafa Emir, 1 yıl boyunca kiralık olarak Belediye Kütahyaspor'da oynayacak.

Halen eski milli sağ bek Sabri Sarıoğlu'nun çalıştırdığı U-18 Milli takımında da sağ bekin değişilmezi olan ve 27 Nisan tarihinde Suudi Arabistan'a karşı oynanan son maçta 90 dakika görev alan Mustafa Emir Akyıldız, Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçında 11'de sahaya sürdüğü kadroda yer aldı.

Belediye Kütahyaspor Kulübü Başkanı Osman Altınkaya, Mustafa Emir'in kiralanmasında Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Kütahyalı Esin Güral Argat'ın özel bir gayreti olduğunu dile getirerek, Argat'a teşekkür etti.