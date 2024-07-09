Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, hazırlık maçında 10 Temmuz Çarşamba günü Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşılaşacak.

Merkur Arena'da oynanacak müsabaka, TSİ 20.00'de başlayacak.

2024-2025 sezonuna teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayan Fenerbahçe, ilk hazırlık kampını Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde gerçekleştirmişti.

Ardından Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında ikinci kampa giren sarı-lacivertliler, buradaki ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmıştı.

Fenerbahçe, buradaki üçüncü ve son hazırlık maçını ise 13 Temmuz Cumartesi günü Fransa temsilcisi Strasbourg ile yapacak ve ardından İstanbul'a dönecek.