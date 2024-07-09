Fenerbahçe - Hajduk Split maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe - Hajduk Split maçı NE ZAMAN? Fenerbahçe hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Yeni sezona Mourinho önderliğinde hazırlanan Fenerbahçe hazırlıklarını Avusturya kampında sürdürüyor. Fenerbahçe, Hajduk Split ile karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Fenerbahçe - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.07.2024- 10:39