TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe ve Juventus'tan dev takas! Ferdi Kadıoğlu'na karşılık...

Fenerbahçe forması giyen ve EURO 2024'te tüm Avrupa takımlarının dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan habere göre Juventus, milli futbolcu ile ilgileniyor. Öte yandan İtalyan ekibiyle Fenerbahçe arasında dev bir takas da gerçekleşebilir. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2024- 16:59