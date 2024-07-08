Fenerbahçe'den dünya yıldızına tam 30 milyon Euro! İtalyan basınından olay transfer iddiası

Transferde şu ana kadar Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile el sıkışan Fenerbahçe, bir bomba daha patlatmaya hazırlanıyor. Lugano ile oynanacak olan Şampiyonlar Ligi eleme maçlarına en az 1-2 transfer daha yetiştirmeyi planlayan Kanarya'nın, dünyaca ünlü futbolcu için tam 30 milyon Euro bonservis ücreti teklif edeceği öğrenildi. İşte İtalyan basınında yer alan o flaş haber... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2024- 14:24