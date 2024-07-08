Fenerbahçe idmanında Jose Mourinho'dan sürpriz talep!

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Antrenmana, milli takımlardan dönen Dominik Livakovic ve Sebastian Szymanski de katıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.07.2024- 12:10