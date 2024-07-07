F.Bahçe'den Onuachu bombası! Anlaşma tamam
"Ay-Yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum"
Kırkpınar Yağlı Güreşleri saat kaçta?
💲1 DOLAR NE KADAR?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Onuachu bombası! Anlaşma tamam F.Bahçe'den Onuachu bombası! Anlaşma tamam 18:21
Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Batshuayi'den F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 17:51
Beşiktaş'tan Inter'den santrfor! Beşiktaş'tan Inter'den santrfor! 16:55
"Ay-Yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum" "Ay-Yıldızlı formayı giymekten dolayı gurur duyuyorum" 15:55
Fred'den Mourinho açıklaması! "İlk duyduğumuzda" Fred'den Mourinho açıklaması! "İlk duyduğumuzda" 15:36
Davinson'a dudak uçuklatan teklif! G.Saray'ın cevabı... Davinson'a dudak uçuklatan teklif! G.Saray'ın cevabı... 15:04
Daha Eski
G.Saray'da çalışmalar sürüyor! G.Saray'da çalışmalar sürüyor! 14:40
F.Bahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor! F.Bahçe'de yeni sezon mesaisi sürüyor! 14:38
F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz yanlışlıkla ağzından kaçırdı F.Bahçe'nin yeni transferini Cengiz yanlışlıkla ağzından kaçırdı 13:09
F.Bahçe'ye 20 milyon Euro'luk sol kanat! F.Bahçe'ye 20 milyon Euro'luk sol kanat! 12:22
Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! Barış Alper EURO 2024'e damga vurdu, Avrupa devleri hayran kaldı! 11:39
G.Saray transferde fiyat artırdı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı G.Saray transferde fiyat artırdı! İşte Cimbom'un yeni yıldızı 01:17
SON DAKİKA