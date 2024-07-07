TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Onuachu bombası! Anlaşma tamam
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Hücum hattına takviye yapmak isteyen Kanarya, çok konuşulacak bir transferi bitirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertlilerin, geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen Paul Onuachu ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
Kubilay Açıkgün| Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 07.07.2024- 18:21 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024- 18:24