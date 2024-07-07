Son dakika spor haberi: 2024-2025 sezonunun ikinci etap çalışmaları için Avusturya’da bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Yeni sezon öncesinde ikinci etap çalışmaları için Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Fenerbahçe, hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas idmanı yapan futbolcular, ardından dayanıklılık antrenmanıyla çalışmayı tamamladı.

Admira Wacker ile oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular, yenilenme antrenmanıyla günü bitirdi.