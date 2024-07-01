F.Bahçe'de Livakovic tehlikesi!
F.Bahçe'den Dzeko kararı!
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💥Süper Loto sonuçları! (30 Haziran)
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Beşiktaş'ta o isim ayrılığı duyurdu! Beşiktaş'ta o isim ayrılığı duyurdu! 16:47
F.Bahçe'de Livakovic tehlikesi! F.Bahçe'de Livakovic tehlikesi! 16:36
Di Maria kararını verdi! Di Maria kararını verdi! 16:36
F.Bahçe'den Dzeko kararı! F.Bahçe'den Dzeko kararı! 16:21
Trabzonspor Macaristan'da! Trabzonspor Macaristan'da! 15:13
Osayi ayrılığın eşiğinde! 3 talip birden Osayi ayrılığın eşiğinde! 3 talip birden 15:06
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G.Saray'da o oyuncu ile yollar ayrılıyor G.Saray'da o oyuncu ile yollar ayrılıyor 14:56
Beşiktaş'a kötü haber! Transferde büyük rakip çıktı Beşiktaş'a kötü haber! Transferde büyük rakip çıktı 14:12
Fenerbahçe Beko Erten Gazi'yi transfer etti Fenerbahçe Beko Erten Gazi'yi transfer etti 13:04
F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor! F.Bahçe'de yeni sezon hazırlıkları sürdürüyor! 13:01
Batshuayi G.Saray için İstanbul'da! Batshuayi G.Saray için İstanbul'da! 12:18
Fırtına Macaristan'a gitti! Fırtına Macaristan'a gitti! 10:55
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