Fenerbahçe'de Livakovic tehlikesi! Mourinho'yu düşündüren gelişme
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpte Jose Mourinho'yu düşündüren Dominik Livakovic gelişmesi ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 01.07.2024- 16:36
Fenerbahçe geride kalan sezon Trendyol Süper Lig'i 99 puanla tamamlamasına karşın şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptırdı.
Sarı-lacivertliler yeni sezonda ise hata yapmak istemiyor ve uzun yıllardır hasret kaldığı şampiyonluğa ulaşmak istiyor.
Kanarya'da bu anlamda takımın başına dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho getirildi.