Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki antrenman ısınma, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başladı. Çalışma dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam etti. Günün ikinci antrenmanı taktiksel çalışmalar ve dayanıklılık koşularıyla noktalandı.

Sarı-lacivertli ekip, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etabı için 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Graz kentinde kamp yapacak.