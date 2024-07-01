Yeni sezon çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Çağlar Söyüncü ile anlaştı. İşte milli oyuncunun sözleşme detayları...

Yeni sezon çalışmalarını Topuk Yaylası'nda sürdüren Fenerbahçe, transfer harekatına devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip bonservisi Atletico Madrid'de bulunan Çağlar Söyüncü ile anlaştı.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Çağlar Söyüncü Sarı Lacivert Renklerimize Bağlandı

Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Çubuklu formamızı terleten milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'nün transferi konusunda Kulübümüz ile Atletico Madrid ve oyuncu arasında anlaşma sağlanmıştır.

Çağlar Söyüncü kendisini 3+1 yıl renklerimize bağlayan imzayı atmıştır.

Çağlar Söyüncü'ye bir kez daha Fenerbahçe'mize hoş geldin diyor;

Çubuklu formamız ile zaferlerle dolu bir yolculuk diliyoruz.