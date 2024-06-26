TRANSFER HABERİ | Fenerbahçe istiyordu Galatasaray da talip oldu! 40 milyon Euro'luk dev kapışma

Son dakika transfer haberi: Fenerbahçe ile Galatasaray, geçtiğimiz sezon fırtına gibi esti. İki dev takım toplamda 201 puan topladı. Reko üstüne rekor kıran Fenerbahçe ve Galatasaray, geçtiğimiz sezon birçok transfer yarışına girmişti. Şimdi ise İstanbul ekipleri yeni bir oyuncu için rekabet edecek. Fenerbahçe'nin istediği 40 milyon Euro'luk futbolcuya Galatasaray da talip oldu. İşte detaylar.... | Fenerbahçe, Galatasaray transfer haberi (FB-GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 26.06.2024- 09:51