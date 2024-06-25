Takımı Mourinho'ya emanet eden sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor.

Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin adı yurt içinde ve dışında bir çok isimle anılmaya devam ediyor.