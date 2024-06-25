Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Topuk Yaylası'nda kampa giren Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Jose Mourinho ilk kez sahaya çıktı. Takımı Mourinho'ya emanet eden sarı lacivertlilerde transfer çalışmaları da tüm hızıyla devam ediyor. Portekizli çalıştırıcının raporu doğrultusunda kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Fenerbahçe'nin adı yurt içinde ve dışında bir çok isimle anılmaya devam ediyor. Takvim'in haberine göre, bu iddiaların sonuncusu stoper mevkisiyle ilgili ve iddiayı ortaya Alman basını attı. Alman medyasından Abendblatt'ın haberine göre savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de gündeme son olarak Dennis Hadzikadunic geldi. Rostov forması giyen 25 yaşındaki stoperin sözleşmesi 2026'da sona eriyor. Geçtiğimiz sezonu Hamburg'da kiralık olarak geçiren 1.91 boyundaki futbolcu, Bundesliga 2'de çıktığı 24 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu için Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro'yu gözden çıkardığı iddia edildi. DENNIS HADZIKADUNIC KİMDİR? 09 Temmuz 1998'de İsveç'te dünyaya gelen oyuncu Bosna-Hersek milli takımında oynuyor. 1.91 boyundaki Hadzikadunic sağ ayağını kullanıyor. Uzun boyu ve güçlü fiziği sayesinde özellikle hava toplarında oldukça etkili. Bugüne kadar 28 kez Bosna-Hersek Milli Takımı'nın formasını giyen Hadzikadunic, ülkesi adına gol kaydedemedi.