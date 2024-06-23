Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu

Fenerbahçe transferde Galatasaray'a rakip oldu! EURO 2024'ün gözdesi oldu

Yeni sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önemli isimleri kadrosuna dahil etmeyi planlıyor. Teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren sarı-lacivertliler, deneyimli çalıştırıcı ile Almanya'daki turnuvayı yakından takip ediyor. Michy Batshuayi'nin sözleşmesinin bitmesiyle forvet arayışlarını sürdüren Kanarya, yeni golcüsünü EURO 2024'te buldu. Yönetim, turnuvada boy gösteren yıldız isim için düğmeye bastı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 23.06.2024- 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.06.2024- 10:20