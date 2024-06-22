FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde için açık artırma! Hedef 20 milyon Euro
Yeni sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesi ile hızlı başladı. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yeni sezon çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, transfer harekatına devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa'da birçok takım, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde için transfer yarışına girdi. Yönetim, 20 milyon Euro gelir bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 22.06.2024- 14:21