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FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Jayden Oosterwolde için açık artırma! Hedef 20 milyon Euro Yeni sezonda şampiyonluk hasretini sonlandırmak isteyen Fenerbahçe, Jose Mourinho hamlesi ile hızlı başladı. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte yeni sezon çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, transfer harekatına devam ederken sürpriz bir gelişme yaşandı. Avrupa'da birçok takım, Fenerbahçe'nin yıldız ismi Jayden Oosterwolde için transfer yarışına girdi. Yönetim, 20 milyon Euro gelir bekliyor. İşte detaylar... | Fenerbahçe haberleri Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 22.06.2024- 14:21









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Fenerbahçe'de göz dolduran bir performans ortaya koyan Jayden Oosterwolde'nin taliplileri her geçen gün artıyor.

Takvim'in haberine göre Kanarya'nın 6 milyon Euro bedel ile İtalyan ekibi Parma'dan renklerine bağladığı futbolcuya, İngiltere'den West Ham United, Nottingham Forest, Brendford ile Ipswich Town talip oldu.