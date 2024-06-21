Karadeniz ekibinde kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Göztepe gibi yarışmacı hakları Sports Rebuplic şirketinde bulunan Southampton'da olan Paul Onucahu Kanarya'nın radarına girdi.

Yeni Asır'ın haberine göre sarı lacivertliler, 30 yaşındaki Nijeryalı golcünün kiralanması karşılığında Göztepe'ye gönderilmek üzere iki oyuncuyu Southampton'a önerdi.