Fenerbahçe'den Onuachu bombası! Transfer tarihi takasla gerçekleşecek
Michy Batshuayi'yi ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de, golcü arayışları hız kazandı. Listesinde birçok önemli santrfor bulunan sarı lacivertlilerden çok sürpriz bir hamle geldi. Kanarya'nın, geçen sezonu Trabzonspor'da geçiren Paul Onuachu için devreye girdiği öğrenildi. Yönetimin, Onuachu transferini dev bir takas formülüyle bitireceği kaydedildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Yayın Tarihi: 21.06.2024- 11:29