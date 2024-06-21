FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan şok Dzeko kararı! Bunu kimse beklemiyordu

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Mourinho'dan şok Dzeko kararı! Bunu kimse beklemiyordu

Fenerbahçe'de Michy Batshuayi'nin, Galatasaray ile prensip anlaşmasına varmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. İstanbul'a gelen ve mesaiye başlayan teknik direktör Jose Mourinho, kadro planlamasını yapmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda Portekizli hocanın, Edin Dzeko hakkında flaş bir karar aldığı belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 21.06.2024- 12:42