Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev transfer çalımı! Batshuayi'nin rövanşı geliyor

Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Transferdeki sessizliğini Batshuayi ile bozan sarı kırmızılılar, Belçikalı golcüyle 3 yıllık anlaşma sağladı. Bu gelişme üzerine harekete geçen sarı lacivertliler de Batshuayi'nin rövanşı niteliğinde bir transfer bombası patlatmaya hazırlanıyor. Listesinde birçok isim olan Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın çok istediği yıldız için devreye girdiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 20.06.2024- 09:41