Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho görevine başladı.

Dün akşam İstanbul'a gelen Portekizli teknik direktör, bugün Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevine resmi olarak başladı. Kişisel sosyal medya hesabından Fenerbahçe kıyafetleriyle bir fotoğraf paylaşan tecrübeli çalıştırıcı, Fenerbahçe'yi de etiketleyerek "1. gün" notunu düştü.

Sarı-lacivertli ekipte 22-23 Haziran'da sağlık kontrolleri ve testler gerçekleştirilecek. Fenerbahçe ardından 24-29 Haziran tarihleri arasındaki kamp çalışmaları için Düzce'de bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ne gidecek. Sarı-lacivertli ekibin 2'nci etap kamp çalışmaları ise 2-13 Temmuz tarihleri arasında Avusturya'nın Bad Waltersdorf bölgesinde yapılacak. Sarı-lacivertliler, Avusturya kampında 6 Temmuz Cumartesi günü Admira Wacker, 10 Temmuz Çarşamba günü Hajduk Split ve 13 Temmuz Cumartesi günü Strasbourg ile hazırlık maçı oynayacak.