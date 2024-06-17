Tadic'e sürpriz talip! Eski takımı istiyor...

Fenerbahçe formasıyla çok iyi bir sezonu geride bırakan ve Sırbistan Milli Takımı'yla şu an EURO 2024'te ter föken Dusan Tadic'e eski takımının talip olduğu öğrenildi. Sırp futbolcunun bu teklife verdiği yanıt da ortaya çıktı. İşte detaylar...(FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 17.06.2024- 06:40