Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Alman basınına yaptığı açıklamada itirafta bulundu. Portekizli teknik adam, "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!" dedi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan flaş itiraf! "Borussia Dortmund'dan teklif aldım ama..."
Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilen Jose Mourinho, Alman basınına konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim" dedi. | Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 16.06.2024- 09:26