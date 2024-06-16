Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna getirilen Jose Mourinho, Alman basınına konuştu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Portekizli teknik adam, "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim" dedi. | Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin çiçeği burnunda teknik direktörü Jose Mourinho, Alman basınına yaptığı açıklamada itirafta bulundu. Portekizli teknik adam, "Birkaç yıl önce Borussia Dortmund'a gitmek üzereyken Almanca öğrendim. Kolay olmadı ama denedim!" dedi.