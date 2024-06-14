Fenerbahçe'nin yeni sezon kamp programı ve oynayacağı hazırlık maçları belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Yeni sezona 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe, Avusturya kampı çerçevesinde Admira Wacker, Hajduk Split ve Strasbourg takımları ile hazırlık maçı yapacak.

2024-2025 sezonuna 22 Haziran 2024 tarihinde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde başlayacak Fenerbahçe'nin, Avusturya kampı çerçevesinde oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, kamp programı dahilinde 6 Temmuz'da Avusturya ekibi Admira Wacker, 10 Temmuz'da Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split, 13 Temmuz'da da Fransa takımı Strasbourg ile hazırlık maçı yapacak.

Fenerbahçe, 13 Temmuz 2024 tarihinde oynayacağı maç sonrasında hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a dönecek.

İŞTE O PROGRAM:

6 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Admira Wacker

19:00

BSFZ ARENA

10 Temmuz Çarşamba:

Fenerbahçe - Hajduk Split

19:00

Merkur Arena

13 Temmuz Cumartesi:

Fenerbahçe - Strasbourg

18:30

Merkur Arena