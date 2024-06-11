FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ | Jose Mourinho'nun gözü eski öğrencisinde! Menajerinden randevu alındı
Trendyol Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyon olarak şeytanın bacağını kırmak isteyen Fenerbahçe'de önümüzdeki sezonun çalışmaları sürüyor. Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer listesini hazırlayan sarı-lacivertlilerde gündeme Portekizli antrenörün eski öğrencisi geldi. Sarı-lacivertliler, oyuncunun menajerinden randevu talep etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri
Yayın Tarihi: 11.06.2024- 06:40