FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kime niyet kime kısmet! Rafa Silva olmazsa Anderson Talisca

FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ - Kime niyet kime kısmet! Rafa Silva olmazsa Anderson Talisca

Gelecek sezonun iddialı takımı olmak isteyen Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirecek dikkat çekti. Portekizli çalışıtırı için dikkat çeken transferler yapmayı planlayan yönetim, rotayı tanıdık bir isme çevirdi. Sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan'da forma giyen Anderson Talisca için kolları sıvadı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 10.06.2024- 11:22