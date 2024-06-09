Fenerbahçe'nin olağan seçimli genel kurulu bugün Ülker Stadı'nda yapılıyor. 6 yıldır kulübü yöneten mevcut başkan Ali Koç ile 1998-2018 yılları arasında kulübün başında olan Aziz Yıldırım yarışacak.
İKİNCİ RAUNT
Statta kapılar saat 09.00'da açılırken, oy verme işlemi ise saat 10.00 itibarıyla başladı. Seçimde yaklaşık 38 bin üyenin oy kullanması bekleniyor.
OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Fenerbahçe'de oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. 17.00'ye kadar yaka kartını alıp oy kullanamayan üyeleri, 17.00'den sonra da oy kullanma hakkı tanınacak. Vefa Küçük, yaka kartı alma stantlarının saat 16.55'te kapatılacağını açıkladı.