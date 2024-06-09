FENERBAHÇE BAŞKANINI SEÇİYOR! | Oy verme işlemi ne zaman bitecek?

Fenerbahçe'de olağan seçimli genel kurul bugün Ülker Stadyumu'nda yapılıyor. Peki; mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım'ın aday olduğu seçimde oy verme işlemi ne zaman başladı, ne zaman bitecek? İşte seçime dair tüm bilinmesi gerekenler... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 09.06.2024- 10:28