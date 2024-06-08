Fenerbahçe, yarın seçime gidecek. Bugun ve yarın gerçekleştirilecek olan genel kurulda Fenerbahçe Başkanlığı için Ali Koç ve Aziz Yıldırım yarışacak.

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılan Divan Başkanlığı seçimini gayri demokratik bulduğunu belirterek stadyumdan ayrılmıştı.

Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım'a yanıt geldi. İşte Vefa Küçük'ün açıklamaları:

Tüzüğümüze göre konuşmayı yazılı müracaat yapan delegelerimize veriyoruz. 1 haftadır Ali Koç ve Aziz Yıldırım arasında kongreyi birlikte yürütmek ve sağ salim sonlandırmak adına müzakereler yapıldı. Ali Koç tarafında başkanvekili Erol Bilecik, Aziz Yıldırım tarafında başlangıçta Mithat Yenigün, daha sonra başka bir arkadaşımız koordinasyon için birbirleriyle görüştüler. İlk dört konuşmacının, iki Ali Koç'un önerdiği, iki Aziz Yıldırım'ın önerdiği konuşmacılardan teşkil olması konusunda mutabık kalınmıştı. 4. konuşmacıdan sonra müracaat edenleri tasnif ediyoruz. Şu ana kadar 90'da fazla konuşmacı var. Benim 50 kişiden sonra yeterlilik önergesini oylarınıza sunma yetkim var. Önce bunu arz edeyim.

"BİZDEN SÖZ ALMADAN KİMSE KONUŞAMAZ"

Fenerbahçe kongreleri hep heyecanlı geçmiştir ama bunların hepsi tüzüğe ve teamüle uygun, saygıya uygun geçmiştir. Bugün teamül, usül ve tüzük dışı şekilde kürsüye müsaade istemeden kürsüye gelinmiştir. Tamamdır, eski başkanımızdır. Yaptığı şeye divan olarak itiraz etmedik. Şu bilinsin ki, Ali Koç da konuşmak istese bizden söz alması lazım çünkü biz sizler adına yetkiliyiz.

"KİMSE GÖLGE DÜŞÜREMEZ"

Kongreyi ben yönetiyorum. Benden müsaade almadan bu kürsüye kimse çıkamaz. Mikrofona geçip konuşamaz. Fenerbahçe genel kurullarının duayen ve tecrübeli başkanıyım. Buraya hak ederek ve sizlerin oylarıyla geldik. Kimse buna gölge düşüremez.