Vefa Küçük'ten Aziz Yıldırım'a yanıt!
F.Bahçe'nin transfer listesi ortaya çıktı!
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
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