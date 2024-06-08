Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İŞTE YILDIRIM'IN SÖZLERİ:

Divan başkanlığı seçiminin nasıl oldu bittiye getirildiğini hepiniz gördünüz. Delegelerin tepkisi oldukça ve bunlar büyüdükçe ortalık gerildi. Yer yer kavgalar çıktı. Kongre üyesi olmayan taraftarlar da içeri alınmıştır. Görevli adı altında da içeri insanlar alınmıştır.

"GENEL KURULDAN AYRILMA NEDENİM..."

Camianın birlik ve beraberlik içerisinde olması lazım. Ben gerilimi tırmandırmamak için genel kuruldan ayrıldım. Kavga etmeyi tercih edenleri, Fenerbahçe'nin vicdanına havale ediyorum.

ALİ BEY 'GEREKİRSE KAVGA EDELİM.' DEDİ

Kürsüye giderek bu yanlışa bir çözüm bulmalarını istedim. Amacım bir sükunet ortamı yaratmaktı. Ali Bey'e yöneldim, elini sıktım. Divan'ın tavrının kavgaya yol açacağını söyledim. Ali Bey 'Gerekirse kavga edelim.' dedi.

"MOURINHO F.BAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜDÜR"

Mourinho üzerinden fayda sağlamak yanlıştır. Mourinho, Fenerbahçe'nin teknik direktörüdür. Onu tartışmaya açmamak lazım. Herkesin ona saygı duyması gerekiyor.

Holdinglerin takımı Fenerbahçe mi yoksa halkın takımı Fenerbahçe mi? Yarın bunu oylayacağız.

Bütün delegelerimizi yarın stadyuma bekliyorum. Ben de sabah erken saatlerden itibaren orada olacağım ve seçim bitene kadar da oradan ayrılmayacağım.

"OYLAR SAYILMADI"

Bizi derdimiz seçimi kazanmak değil, Fenerbahçe'nin kazanması. Oylama yapıyor 'oy birliği' diyor. Nasıl oy birliği? Ben reddettim bunu.

Şekip Bey'in oyu fazlaydı. Karşı taraf çift el kaldırıyor. Düzgün bir ekiple sayım yapmak gerekirdi.

Tribünlerde üst katlarda insanlar oy kullanıyor, bunlar sayılmadı. Kale arkasında el kaldırıyorlar, sayılmıyor. Böyle seçim mi olur?

Kongreye gelen insanlar amigoluk yapmayacaklar. İki taraf için de aynısını söylüyorum. Stada maça gelmiş gibi geliyorlar. Bu yanlış. Ayırmadan söylüyorum, kimse bu şekilde davranamaz.

"FENERBAHÇE'Sİ Mİ, HALKIN FENERBAHÇE'Sİ Mİ?"

Ben hiçbir zaman ortamı germedim, sakin konuştum. Kim kazanırsa kazansın, Fenerbahçe kazansın. Holdinglerin Fenerbahçe'si mi, halkın Fenerbahçe'si mi? Delegeler karar versin. 'Şekip Bey ile çalışmayacağım' diyor. Seçilerek gelmiş adam oraya, böyle saçma şey mi olur?

Fenerbahçe'nin üzerindeki ölü toprağını kaldırdım. Onlara yön verdim. Ben hedefime ulaştım.

Seçimden çekilmeyeceğim! Çekilmek falan yok!

Divan'a gidip 50 milyon dolar teminat mektubu vereceğim. Şampiyon olamazsak o parayı Fenerbahçe'ye vereceğim.