FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho'dan Galatasaray'a dev çalım! Transferde yer yerinden oynayacak

Süper Lig'in iki devi Fenerbahçe ve Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Her iki takım da transferde önemli isimlerle görüşmelerde bulunuyordu. Bu doğrultuda Portekiz basınından gündem yaratacak bir haber geldi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun, Galatasaray'ın istediği yıldızı kadrosunda görmeyi talep ettiği belirtildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe ve Galatasaray haberleri (FB GS spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 08.06.2024- 18:26