Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca! O ismin yerine gelecek
Gelecek sezonun kadro yapılanması için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe transferde kolları sıvadı. Önemli takviyelerle gövde gösterisi yapmayı hedefleyen yönetim, milli futbolcuyu listesine ekledi. Sarı-lacivertlilerde yıldız bir oyuncunun takımdan ayrılması beklenirken, yönetim oluşacak boşluğu milli futbolcuyla doldurmayı düşünüyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 06.06.2024- 18:30 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024- 18:31