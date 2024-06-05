Fenerbahçe'den ses getirecek transfer! Kimse bunu beklemiyordu
Gelecek sezonun çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe, teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getirdikten sonra rotasını transfere çevirdi. Önemli takviyelere imza atmayı planlayan sarı-lacivertli ekip, Portekizli çalıştırıcının Tottenham döneminden tanıdığı ismi listesine aldı. Kanarya, bu transferle birlikte ses getirmeyi hedefliyor. İşte Fenerbahçe'nin listesindeki dünya yıldızı... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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Yayın Tarihi: 05.06.2024- 18:52