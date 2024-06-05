Fenerbahçe'den orta sahaya 20'lik dinamo! Fred'in yanına nokta atışı transfer

Yeni sezona çok iddialı bir kadroyla girmeyi planlayan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hızlandı. 6 numara pozisyonuna transfer yapmak isteyen sarı lacivertlilerin, gözünü İngiltere'ye çevirdiği kaydedildi. Bu doğrultuda yönetimin, Chelsea'nin 20'lik dinamosunu gündemine aldığı öğrenildi. İşte o isim ve transferin detayları... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe Haberleri Yayın Tarihi: 05.06.2024- 06:40