Fenerbahçe'den Galatasaray'a yılın çalımı! Transferde Mourinho etkisi
Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonu tamalanırken, Fenerbahçe 99 puanla 2. sırada yer aldı. Sarı-lacivertliler teknik direktör Jose Mourinho'nun gelişiyle birlikte transfer çalışmalarına hız verirken; ezeli rakibi Galatasaray'ın gündemindeki yıldız isim için harekete geçti. İşte o isim ve tüm detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (FB-GS spor haberi)
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Yayın Tarihi: 05.06.2024- 09:44 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024- 09:48