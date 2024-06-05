İsmail Kartal'dan bolaşan teknik direktörlük koltuğuna Jose Mourinho'yu getiren Fenerbahçe, stadyumda taraftara açık imza töreni düzenleyerek tecrübeli çalıştırıcı ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Sarı-lacivertliler, 61 yaşındaki teknik adamın maaşını açıkladı.
FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA ŞÖYLE:
Şirketimiz, 2024-2025 ve 2025-2026 futbol sezonları Futbol A takım teknik direktörlük görevi için Sayın Jose Mario Dos Santos Mourinho Felix ile sezonluk 10.500.000 Euro garanti ücret karşılığında anlaşmaya varmıştır.
Yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.